Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Porsche mit marokkanischer Zulassung trotz EU-Wohnsitz

Zoll leitet Steuerstrafverfahren ein

Lörrach (ots)

Den Wohnsitz in Deutschland, das Fahrzeug mit marokkanischer Zulassung - das wurde einem Reisenden nun zum Verhängnis.

Am 12. März geriet der Mann in eine Zollkontrolle, als er mit seinem Porsche Macan S versuchte, über das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn in die Schweiz auszureisen. Die Beamten wurden misstrauisch, als er angab, mit seiner Familie in Deutschland zu wohnen, und kurz darauf äußerte, dass das genutzte Fahrzeug mit marokkanischer Zulassung ihm gehöre. Dieses nutze er seit mehreren Monaten in Deutschland, einen Nachweis über die Zollabfertigung und die damit verbundene Entrichtung der Einfuhrabgaben konnte der 44-Jährige jedoch nicht vorlegen.

Da eine Zollabfertigung des Fahrzeugs bei der Einfuhr in die Europäische Union hätte erfolgen müssen, leiteten die Lörracher Zöllner ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein. Der sogenannte Zollwert des 380-PS-starken Fahrzeugs, auf dessen Grundlage die Berechnung der Einfuhrabgaben erfolgt, wurde durch die Beamten auf 63.000 Euro festgesetzt. Die entstandenen Einfuhrabgaben in Höhe von rund 19.700 Euro konnte der Mann teilweise vor Ort begleichen, weshalb ihm die Zöllner die Weiterreise mit seinem Fahrzeug gestatteten. Die noch offenen Abgaben sind innerhalb einer gesetzten Zahlungsfrist zu entrichten.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell