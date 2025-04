Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Schulzentrums

Westerburg (ots)

Am 09.04.2025, zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr, kam es an dem Parkplatz in 56457 Westerburg, Einmündung Hofwiesenstraße und Wörthstraße (Schulzentrum), zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter roter Pkw, vermutlich beim Einparken, an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Anstoßstelle des geschädigten Pkw konnten Lackanhaftungen des Verursachers sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

