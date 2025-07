FW-E: Feuer in leerstehender Lagerhalle - starke Rauchentwicklung

Feuerwehr Essen

Essen-Dellwig, Klaumerbruch, 16.07.2025, 14:44 Uhr (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Essen um 14:44 Uhr zu einem Brandeinsatz in Dellwig alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine massive schwarze Rauchentwicklung aus dem Bereich einer leerstehenden Lagerhalle an der Straße Klaumerbruch.

Bereits auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter, schwarzer Rauch aus dem Inneren einer leerstehenden Halle. Der Zugang auf das Gelände war aufgrund der verschlossenen Hoftore nicht möglich. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt.

Die genaue Erkundung der Einsatzkräfte ergab, dass Unrat innerhalb der Halle in Brand geraten war und die starke Rauchentwicklung verursacht hatte.

Unverzüglich wurde ein Löschangriff vorgenommen, um die Flammen zu bekämpfen. Mit einem Strahlrohr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Zusätzlich wurde Netzmittel eingesetzt, damit das Löschwasser besser in das Brandgut eindringen konnte und die Löschwirkung somit verbessert wurde.

Nach Abschluss der Löscharbeiten erfolgte eine vorsorgliche Kontrolle der Halle auf mögliche Personen. Glücklicherweise wurden keine Personen im Gebäude angetroffen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Der Einsatz erstreckte sich über eine Dauer von etwa einer Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell