POL-DN: Einbruch in Autoteilegeschäft

Kreuzau (ots)

In der Nacht von Samstag (28.06.2025) auf Sonntag (29.06.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Firma in der Straße Am Boten. Die Polizei sucht Zeugen. Bargeld in unbekannte Höhe, ein Rucksack und ein Klimagerät, das ist die Beute, die zwei bislang unbekannten Täter bei ihrem Einbruch erlangten. Gegen 04:10 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt über eine Tür im rückwärtigen Bereich des des Gebäudes. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, brachen einen Schrank auf und gelangten in den Besitz des Diebesguts. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges in der Straße Am Boten beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können und bittet diese, sich unter der 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

