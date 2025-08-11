Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Polizei nimmt Mann vorläufig fest

Warendorf (ots)

Die Polizei hat mit Unterstützung von Kräften der Spezialeinheiten am Montag, 11.8.2025, 16.50 Uhr einen Mann in Oelde, Zur Polterkuhle vorläufig festgenommen. Der 48-Jährige steht im Verdacht Substanzen zu besitzen, mit denen er Sprengmittel hätte bauen können.

Unbeteiligte Personen wurden zuvor in Sicherheit gebracht, der Einsatzort sorgfältig vorbereitet. Nach der vorläufigen Festnahme wurde der Bereich um das Wohnhaus für die weiteren polizeilichen Maßnahmen abgesperrt. Einsatzkräfte durchsuchten seine Wohnung, inklusive Nebengebäude und Keller. Hierbei waren Spezialkräfte eingebunden. Diese fanden im Gebäude mehrere gefährliche sowie sprengfähige Gegenstände und Waffen. Diese wurden teilweise beschlagnahmt. Der andere Teil wurde unter Aufsicht des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei auf einem im Ortsbereich Oelde gelegenen Feld gesprengt. Kräfte der Feuerwehr waren hier vorsorglich vor Ort. Das Ordnungsamt der Stadt Oelde war ebenfalls eingebunden.

Der 48-Jährige verbleibt im polizeilichen Gewahrsam.

