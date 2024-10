Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 58-jähriger Ford-Fahrer tödlich verunglückt

Gadebusch (ots)

Am Freitagabend des 11.10.2024 ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der B 104 zwischen Gadebusch und Holdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Ford-Fahrer die B 104 kommend aus Richtung Gadebusch in Richtung Rehna. Auf der Fahrstrecke nach Holdorf geriet der Pkw in einer Rechtskurve aus bislang noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr in der weiteren Folge einen Graben. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb auf einer Fahrzeugseite liegen. Der 58-jährige Fahrer wurde dadurch im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete zwischenzeitlich auf der Bundesstraße. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes verstarb der 58-Jährige noch an der Unfallstelle. Zur Feststellung einer möglichen Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Der nicht mehr fahrbereite Ford wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Zur Durchführung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die B 104 zwischen Gadebusch und Holdorf bis 23:30 Uhr voll gesperrt. Polizeilich wird der Sachschaden auf 30.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell