Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bauwagen aufgebrochen

Warendorf (ots)

In der Zeit von Sonntag (10.08.2025) 13 Uhr bis Montag (11.08.2025) 7 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Bauwagen an der Feldstraße in Ahlen ein. Aus dem Bauwagen wurden Werkzeuge entwendet. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 08:48

    POL-WAF: Ahlen. Reifen an Neufahrzeugen entwendet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Freitag (08.08.2025) 21.30 Uhr bis Montag (11.08.2025) 8 Uhr wurden an drei Fahrzeugen eines Autohauses an der Schinkelstraße in Ahlen Reifen entwendet. Die Unbekannten Täter entwendeten an den Neufahrzeugen die Reifen mit Felgen. Die Fahrzeuge lagen nach dem Diebstahl mit dem Unterboden auf. Dadurch entstand weiterer Schaden an den Autos. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen oder hat ...

  • 11.08.2025 – 23:36

    POL-WAF: Oelde. Polizei nimmt Mann vorläufig fest

    Warendorf (ots) - Die Polizei hat mit Unterstützung von Kräften der Spezialeinheiten am Montag, 11.8.2025, 16.50 Uhr einen Mann in Oelde, Zur Polterkuhle vorläufig festgenommen. Der 48-Jährige steht im Verdacht Substanzen zu besitzen, mit denen er Sprengmittel hätte bauen können. Unbeteiligte Personen wurden zuvor in Sicherheit gebracht, der Einsatzort sorgfältig vorbereitet. Nach der vorläufigen Festnahme wurde ...

  • 11.08.2025 – 15:30

    POL-WAF: Oelde. Brand einer Ballenpresse

    Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Montag (11.08.2025, 13.58 Uhr) zu einem Feuer an der Wehrbeckstraße in Oelde gerufen worden. Eine Ballenpresse war in Brand geraten und das Feuer auf ein Feld übergegriffen. Nach rund einer Stunde hatten Kräfte der Feuerwehr das Hauptfeuer bereits gelöscht, Nachlöscharbeiten laufen noch. Rund drei Hektar sind nach bisherigem Kenntnisstand verbrannt. Hinweise auf ...

