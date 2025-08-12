POL-WAF: Ahlen. Bauwagen aufgebrochen
Warendorf (ots)
In der Zeit von Sonntag (10.08.2025) 13 Uhr bis Montag (11.08.2025) 7 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Bauwagen an der Feldstraße in Ahlen ein. Aus dem Bauwagen wurden Werkzeuge entwendet. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
