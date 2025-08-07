PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Geschwindigkeitskontrollen der Woche

Kreis Paderborn (ots)

(md) Auch in dieser Woche führte der Verkehrsdienst der Paderborner Polizei kreisweite Kontrollen durch. Herausragend war ein Sachverhalt von Mittwoch, 06. August.

Gegen 18:20 Uhr meldeten zeugen einen Motorradfahrer auf der A33, der statt Motorrad- einen Fahrradhelm trug. Die eingesetzten Polizisten konnten Krad und Fahrer am Rastplatz Hövelsenne antreffen, der 58-jährigen Mann machte gerade eine Pause. Neben ihm auf der Parkbank lag ein Fahrradhelm, er gab zu, mit diesem gefahren zu sein.

Letztlich ergaben Ermittlungen, dass die 900er Yamaha zwar per Kaufvertrag dem Mann gehörte, jedoch nicht zugelassen ist. Der Mann hatte lediglich ein Blatt Papier hinter einer Klarsichtfolie als Kfz-Kennzeichen angebracht. Eine Fahrerlaubnis für das Krad hatte er ebenfalls nicht.

Die Beamten leiteten diverse Strafverfahren ein, stellten das gebastelte Kennzeichen sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Unter dem #LEBEN führt die Polizei Paderborn regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. Der Fokus liegt besonders auf der Verhinderung von Verkehrsunfällen mit schweren oder sogar tödlichen Folgen. Mit den Kampagnen "Musste nicht, sollteste aber" setzt sich die Polizei zudem für das Tragen eines Fahrradhelms ein, auf dem Fahrrad, wohlgemerkt. Die Kampagne "Scoot smart" wendet sich an E-Scooter-Fahrer. Alle Informationen dazu sind auf der Homepage der Polizei Paderborn zu finden: https://paderborn.polizei.nrw

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

