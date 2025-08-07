PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am 05. August kam es gegen 16.15 Uhr in der Einfahrt zu einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Paderborn zu einem Unfall zwischen einer Pedelecfahrerin und einem Pkw-Fahrer, bei dem sich die Radlerin verletzte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos ist flüchtig.

Die 26 Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Bahnhofstraße in Paderborn stadtauswärts. Das Auto fuhr aus der Einfahrt des dortigen Supermarktes, ohne den Vorrang der Radlerin zu beachten. Diese bremste und stürzte daraufhin. Sie kam leichtverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Weiterhin entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet den flüchtigen Autofahrer oder die Autofahrerin, vermutlich eines dunklen Kombis, sich zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen, die die Geschehnisse beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Polizei Paderborn

Das könnte Sie auch interessieren