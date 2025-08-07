Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Lagerhalle gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag, 06. August zwischen 16.45 Uhr und 18.45 Uhr in der Paul-Löbe-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus in einen Lagerraum ein und stahlen Werkzeuge.

Der Einbruch fiel dem 57-jährigen Vermieter des Objekts am Abend auf. Der oder die Täter hatten die Tür aufgehebelt und die Halle durchwühlt. Mit ihrem Diebesgut flohen sie anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

