POL-PB: Kind bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Montag, 04. August, 21.30 Uhr und Dienstag, 05. August, 10.00 Uhr in eine Gaststätte an der Fürstenbergstraße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Der oder die Täter waren über den Hintereingang in das Gebäude gelangt, durchwühlten die Räume und flohen dann in unbekannte Richtung. Die Tat fiel einem Mitarbeiter am Dienstagmorgen auf und er ...

