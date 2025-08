Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchdiebstahl in Gaststätte

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Montag, 04. August, 21.30 Uhr und Dienstag, 05. August, 10.00 Uhr in eine Gaststätte an der Fürstenbergstraße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der oder die Täter waren über den Hintereingang in das Gebäude gelangt, durchwühlten die Räume und flohen dann in unbekannte Richtung. Die Tat fiel einem Mitarbeiter am Dienstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

