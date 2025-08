POL-PB: Teleskoplader von Baustelle gestohlen

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen Sonntag, 04. August, zwischen 10.10 Uhr und 20.30 Uhr in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses an der Riemekestraße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel dem 67 Jahre alten Eigentümer bei seiner Rückkehr nach kurzer Abwesenheit auf - der oder die Täter hatten die Wohnungstür aufgebrochen, nachdem sie Zugang zum Haus erlangt hatten. ...

