POL-PB: Tageswohnungseinbruch in Dachgeschosswohnung

(md) Unbekannte brachen Sonntag, 04. August, zwischen 10.10 Uhr und 20.30 Uhr in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses an der Riemekestraße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel dem 67 Jahre alten Eigentümer bei seiner Rückkehr nach kurzer Abwesenheit auf - der oder die Täter hatten die Wohnungstür aufgebrochen, nachdem sie Zugang zum Haus erlangt hatten.

Über die Höhe der Schadenssumme ist bis dato noch nichts bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Tipps zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn auf ihre Internetseite zusammengefasst: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1. Zudem berät das entsprechende Kommissariat kostenfrei zum Thema Vorbeugung.

