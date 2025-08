POL-PB: 58-jähriger Mann mit Rollator vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Paderborn-Sennelager (ots) - (md) Unbekannte brachen am Sonntag, 03. August zwischen 01.00 Uhr und 10.30 Uhr in eine Gaststätte an der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager ein und gingen einen Spielautomaten an. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür und anschließend den Automaten auf, bevor sie in unbekannte Richtung flohen. Die Tat fiel einer 35-jährigen Angestellten am Sonntagmorgen auf und sie ...

mehr