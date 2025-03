LPI-NDH: Heckscheibe eingeschlagen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstag stand kurz vor 17 Uhr auf einer Länge von etwa fünf Metern eine Hecke in der Thomas-Müntzer-Straße in Flammen. Polizei und Feuerwehr rückten aus. An der Wacholderhecke entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass das Buschwerk durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in ...

