Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Iseringhausen

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter drangen am Montag (09.09.2024) zwischen 15:20 Uhr und 18:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Hütte" ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in der Wohnung viele Schubläden und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme konnten jedoch noch keine abschließenden Angaben hinsichtlich einer möglichen Tatbeute gemacht werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell