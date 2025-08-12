POL-WAF: Beckum. Einbruch in Wohnhaus
Warendorf (ots)
In der Zeit von Sonntag (10.08.2025) 11.30 Uhr bis Montag (11.08.2025) 7.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Werl in Beckum-Neubeckum ein. Die Täter durchsuchten verschiedene Räume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer kann Angaben zum Einbruch machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell