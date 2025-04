Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei: Drogenvortest positiv und Betäubungsmittel aufgefunden

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (2. April 2025) gegen 20:30 Uhr wollten Polizisten in Zivil einen Pkw-Fahrer kontrollieren, der vor dem Gymnasium am Stadtpark Uerdingen parkte. Als sich die Beamten als Polizisten zu erkennen gaben, flüchtete der Unbekannte über eine Wiese in Richtung Friesenstraße. Er konnte kurze Zeit später durch eine uniformierte Streifenwagenbesatzung in Höhe der Einmündung von Lützow- und Schenkendorfstraße angehalten und kontrolliert werden. Der 21-Jährige hatte auffällig glasige Augen, und es konnte ein deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Ein Drogenvortest verlief außerdem positiv auf Cannabis. Der Fahrer reagierte äußerst aggressiv und wurde zwecks Blutprobenentnahme auf die Wache gebracht. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel. Der Führerschein des polizeibekannten Mannes wurde beschlagnahmt - ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (45)

