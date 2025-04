Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Heiko Paßmann ist neuer Wachleiter der Polizeiwache Süd

Krefeld (ots)

Heute (1. April 2025) wurde Heiko Paßmann von Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck zum neuen Wachleiter der Polizeiwache Süd ernannt. Der 45-Jährige tritt somit die Nachfolge von Andreas Holla an, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Der Erste Polizeihauptkommissar begann 1999 nach dem Abitur seine Polizeiausbildung. Die ersten Jahre nach seiner Ausbildung war er im Wachdienst auf der Polizeiwache Nord in Krefeld eingesetzt, wo er ab 2008 als Führungskraft fungierte. Von 2018 bis 2022 leitete er den zivilen Einsatztrupp und wechselte dann als Dienstgruppenleiter zur Leitstelle. Zuletzt war er Leiter der Pressestelle. Heiko Paßmann kommt gebürtig aus dem Kreis Wesel und ist in Neukirchen-Vluyn aufgewachsen. Seit über 20 Jahren lebt er bereits in Krefeld. Heiko Paßmann ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt mit seiner Familie in Bockum. In seiner Freizeit verbringt er viel Zeit mit seiner Familie, reist gerne oder widmet sich sportlichen Aktivitäten. "Die Entscheidung zur Polizei zu gehen habe ich nie bereut. Der Beruf in all seinen Facetten bietet sehr viele Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln und einen abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsalltag zu erleben. Zusammen mit einem starken Team in der Polizeiwache Süd, aber auch vor dem Hintergrund des hervorragenden Zusammenwirkens innerhalb des gesamten Polizeipräsidiums Krefeld, werden wir gemeinsam mit unseren Ordnungspartnern die zukünftigen Hausausforderungen angehen", sagt Heiko Paßmann.(44)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell