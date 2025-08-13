PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025, kam es gegen 01:27 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Sendenhorst am Nordgraben. Durch den Brand wurde ein 57-jähriger Bewohner verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Brandursache ist zurzeit unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle beschlagnahmt. Das Wohnhaus ist zurzeit nicht bewohnbar, die Bewohner kamen bei Angehörigen oder Bekannten unter, drei Personen wurden durch das Ordnungsamt Sendenhorst untergebracht. Angaben zur Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 16:16

    POL-WAF: Oelde. Festgenommener wurde Haftrichter vorgeführt

    Warendorf (ots) - Die Staatsanwaltschaft Münster beantragte für den am Montag, 12.8.205 in Oelde festgenommenen 48-Jährigen Untersuchungshaft. Der Oelder steht im Verdacht, einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz begangen zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung samt Nebenräumen fanden Polizisten sprengfähige Gegenstände und Waffen. Noch am späten Abend wurden die sprengfähigen Gegenstände ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:52

    POL-WAF: Warendorf. Autofahrerin ohne Führerschein unter Drogeneinfluss angehalten

    Warendorf (ots) - Am Montag (11.08.2025) um 9 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Von-Ketteler-Straße in Warendorf die Fahrerin eines Pkw. Diese hatte zuvor ein Verkehrszeichen missachtet. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 35-jährige Warendorferin. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:51

    POL-WAF: Telgte. Autofahrer unter Alkoholeinfluss

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (12.08.2025) gegen 1 Uhr kontrollierten Polizisten in Telgte auf der Wolbecker Straße den Fahrer eines Pkw. Am Steuer saß ein 31-jähriger Telgter. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren