POL-WAF: Sendenhorst. Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 13.08.2025, kam es gegen 01:27 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Sendenhorst am Nordgraben. Durch den Brand wurde ein 57-jähriger Bewohner verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Brandursache ist zurzeit unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle beschlagnahmt. Das Wohnhaus ist zurzeit nicht bewohnbar, die Bewohner kamen bei Angehörigen oder Bekannten unter, drei Personen wurden durch das Ordnungsamt Sendenhorst untergebracht. Angaben zur Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich.
