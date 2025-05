POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Bismarckstraße

Hillscheid (ots) - In der Nacht von Sonntag auf heutigen Montag verursachte in Hillscheid, im Kurvenbereich Bahnhofstraße, Höhe Zum Harzberg, ein unbekanntes Fahrzeug einen Verkehrsunfall, bei dem mehrere Verkehrsschilder beschädigt wurden. Die Polizei in Höhr-Grenzhausen sucht Zeugen zu dem Unfallgeschehen. Hinweise an die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter Tel: 02624-9402-0 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Telefon: ...

mehr