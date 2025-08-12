Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Festgenommener wurde Haftrichter vorgeführt

Warendorf (ots)

Die Staatsanwaltschaft Münster beantragte für den am Montag, 12.8.205 in Oelde festgenommenen 48-Jährigen Untersuchungshaft.

Der Oelder steht im Verdacht, einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz begangen zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung samt Nebenräumen fanden Polizisten sprengfähige Gegenstände und Waffen. Noch am späten Abend wurden die sprengfähigen Gegenstände auf einem Feld gesprengt.

Der 48-Jährige wurde am Dienstagnachmittag (12.8.2025) einem Amtsrichter am Amtsgericht Beckum vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster auf Untersuchungshaft nicht.

