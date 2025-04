Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Container eingebrochen

Fambach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen einen Container, der auf einem Firmengelände in der Straße "Oelmühle" in Fambach steht, auf. Anschließend entwendete er eine bislang unbekannte Menge der dort gelagerten Waren. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0083655/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

