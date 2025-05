POL-HAM: Falscher Handwerker erbeutet Schmuckstücke

Hamm-Rhynern (ots) - Am Mittwoch, 21. Mai, zwischen 7 Uhr und 16 Uhr stahlen unbekannte Täter 16 Gullideckel von einem Parkplatz am Caldenhofer Weg. Die Gullideckel und weiteres Baumaterial waren auf dem Parkplatz am Caldenhofer Weg in Höhe der Grönebergstraße abgestellt. Das Material war auf einer Palette gelagert und mit Sicherungsband befestigt. Das durchtrennte ...

mehr