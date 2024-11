Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ablenkung am Steuer

Polizeistreifen ahnden 26 Verstöße

Darmstadt (ots)

Streifen des 2. Polizeireviers haben am frühen Montagabend (18.11.) Verkehrskontrollen in der Hügelstraße an der Ausfahrt des Citytunnels durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war Ablenkung am Steuer durch die Nutzung mobiler Endgeräte. Dies zählt zu einer der häufigsten Unfallursachen und bleibt ein unterschätztes Risiko im Straßenverkehr. Besonders die Nutzung von Smartphones während der Fahrt erhöht die Gefahr schwerer Unfälle drastisch: Schon zwei Sekunden Unaufmerksamkeit bei Tempo 30 bedeuten einen "Blindflug" von rund 18 Metern, bei 50 km/h sind es sogar 30 Meter. Bei der Kontrolle stoppten die Einsatzkräfte zwischen 17.40 Uhr und 19.10 Uhr insgesamt 26 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die ihr Smartphone während der Fahrt genutzt hatten. Die Ertappten müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, Ablenkung konsequent zu vermeiden und sich voll auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Nutzen Sie eine Freisprecheinrichtung, wenn Sie am Steuer dringend telefonieren müssen, oder halten Sie bei wichtigen Nachrichten an einem sicheren Ort an. Bleiben Sie wachsam - Ihre Aufmerksamkeit kann Leben retten!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell