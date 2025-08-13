Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Am Dienstag (12.08.2025) um 6.10 Uhr kam es in Telgte an der Kreuzung Ostbeverner Straße / Westbeverner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die Straße Emstor und beabsichtigte nach links in die Westbeverner Straße abzubiegen. Ihm entgegen kam ein 51-jähriger Telgter mit seinem Pkw, der in Richtung Innenstadt fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Münsteraner wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autos wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

