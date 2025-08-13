Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug

Warendorf (ots)

Am Dienstag (12.08.2025) um 6.30 Uhr kam es in Oelde auf der Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 47-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Pkw die Kreuzstraße in Richtung Weitkampweg. Sie prallte hier gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. In Folge des Aufpralls überschlug sich der Pkw der Oelderin und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wir auf 8.000 Euro geschätzt.

