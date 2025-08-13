POL-WAF: Warendorf. Schwarzen Mercedes angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Dienstag (12.08.2025) um 17.10 Uhr kam es auf der Kreuzung L 851 / K 6 in Warendorf-Hoetmar zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit seinem Pkw die K 6 und beabsichtigte die L 851 zu überqueren. Ein 54-jähriger Sendenhorster befuhr zu diesem Zeitpunkt die L 851 aus Hoetmar kommend in Richtung Sendenhorst. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der ...

