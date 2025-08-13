PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Schwarzen Mercedes angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Samstag (09.08.2025) 8 Uhr bis Dienstag (12.08.2025) 20 Uhr wurde eine an der Everswinkler Straße in Warendorf-Freckenhorst geparkte C-Klasse angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

