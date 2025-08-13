POL-WAF: Warendorf. Schwarzen Mercedes angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Samstag (09.08.2025) 8 Uhr bis Dienstag (12.08.2025) 20 Uhr wurde eine an der Everswinkler Straße in Warendorf-Freckenhorst geparkte C-Klasse angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
