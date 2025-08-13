Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (12.08.2025) gegen 9.30 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Heumarkt in Warendorf eine männliche Person. Der Mann beschimpfte und beleidigte dabei die Beamten. Die Feststellung seiner Personalien verweigerte er. Als die Polizisten ihn daraufhin zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache bringen wollten, sperrte er sich gegen die Maßnahmen und versuchte sich loszureißen. Den Einstzkräften gelang es schließlich den Mann zu fesseln und zur Wache zu bringen. Dort konnten seine Personalien festgestellt werden. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell