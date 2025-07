Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Schwerem Raub auf Senior in Cuxhaven am vergangenen Donnerstag - Eigentümer/in einer Handtasche gesucht (Fotos im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Donnerstag kam es wie berichtet im Bereich des Holstenplatz in Cuxhaven zu einem schweren Raub auf einen Senior. Die drei beschuldigten Personen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Bei den Tätern wurde eine Handtasche sichergestellt, welche bisher nicht zugeordnet werden konnte. In der Handtasche befand sich unter anderem eine kleine Medikamentendose (Siehe Foto). Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

