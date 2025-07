Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: POLIZEIINSPEKTION CUXHAVEN - PRESSEMITTEILUNG

Cuxhaven (ots)

POLIZEIINSPEKTION CUXHAVEN - PRESSEMITTEILUNG Zeitraum: Samstag, 12.07.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 13.07.2025, 12:00 Uhr

Urkundenfälschung in Loxstedt-Stotel

Am 12.07.2025, gegen 19:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Geestland einen 29-jährigen aus der Gemeinde Loxstedt. Dieser zeigte den Beamten ein Foto seines ausländischen Führerscheines vor. Bei einer näheren Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass es sich hierbei um eine Fälschung handeln könnte. Der Fahrzeugführer muss sich daher wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Urkundenfälschung in Geestland-Debstedt

Am 12.07.2025, gegen 20:26 Uhr, wurde ein weiterer Fahrzeugführer mit einem PKW-Anhänger-Gespann auf der L120 im Bereich Debstedt kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 61-Jährige aus Schwentinental ein rotes Kennzeichen, sogenanntes Händlerkennzeichen, an seinem Anhänger angebracht hatte, obwohl dieser noch amtlich zugelassen war. Grund hierfür sei gewesen, dass die Hauptuntersuchung des Anhängers bereits seit fünf Jahren fällig ist. Da der 61-Jährige aber das für den Anhänger ausgegebene Kennzeichen in seinem PKW mitführte, konnte er, nach Anbringen des richtigen Kennzeichens, seine Fahrt fortsetzen. Auch dieser Fahrzeugführer muss sich wegen Urkundenfälschung verantworten.

Trunkenheit im Verkehr in Geestland-Langen Am 12.07.2025, gegen 23:54 Uhr, wurde auf der Leher Landstraße in Langen eine 37-jährige Geestländerin in ihrem PKW kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell