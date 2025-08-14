Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) gegen 22.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Fast Food Restaurants an der Neubeckumer Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Beckumer stieß beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw. Das es zu einem Zusammenstoß gekommen war bemerkte er jedoch erst einige Zeit später. Als er zum Parkplatz zurückkehrte war das Fahrzeug, welches neben seinem geparkt hatte, nicht mehr da. Der Beckumer informierte daraufhin die Polizei. Gesucht wird ein grauer Kombi der an der linken hinteren Seite einen Streifschaden haben müsste. Der Geschädigte oder Zeugen die Angaben zum beschädigten Fahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Beckum Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

