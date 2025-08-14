PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) gegen 22.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Fast Food Restaurants an der Neubeckumer Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Beckumer stieß beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw. Das es zu einem Zusammenstoß gekommen war bemerkte er jedoch erst einige Zeit später. Als er zum Parkplatz zurückkehrte war das Fahrzeug, welches neben seinem geparkt hatte, nicht mehr da. Der Beckumer informierte daraufhin die Polizei. Gesucht wird ein grauer Kombi der an der linken hinteren Seite einen Streifschaden haben müsste. Der Geschädigte oder Zeugen die Angaben zum beschädigten Fahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Beckum Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 09:01

    POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (13.08.2025) um 11.35 Uhr kam es an der Kreuzung Vorhelmer Weg / Im Steinkuhlenberge zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-Jähriger Ahlener beabsichtigte mit seinem Fahrrad den Vorhlemer Weg in Richtung Im Steinkuhlenberge zu queren. Eine 76-Jährige Ahlenerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Abbiegevorgang nach links, aus der Straße Im Steinkuhleberge auf den Vorhelmer Weg. Im Kreuzungsbereich ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:08

    POL-WAF: Warendorf. Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (12.08.2025) gegen 9.30 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Heumarkt in Warendorf eine männliche Person. Der Mann beschimpfte und beleidigte dabei die Beamten. Die Feststellung seiner Personalien verweigerte er. Als die Polizisten ihn daraufhin zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache bringen wollten, sperrte er sich gegen die Maßnahmen und versuchte sich loszureißen. Den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren