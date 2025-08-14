PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) um 11.35 Uhr kam es an der Kreuzung Vorhelmer Weg / Im Steinkuhlenberge zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-Jähriger Ahlener beabsichtigte mit seinem Fahrrad den Vorhlemer Weg in Richtung Im Steinkuhlenberge zu queren. Eine 76-Jährige Ahlenerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Abbiegevorgang nach links, aus der Straße Im Steinkuhleberge auf den Vorhelmer Weg. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

