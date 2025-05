Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Kontrollen der SOKO-Innenstadt zum Start in den Mai

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Feierlichkeiten um den ersten Mai lockten viele Menschen in die Bielefelder Innenstadt. Dies nahm die SOKO zum Anlass, die beliebten Plätze der Stadt besonders in den Fokus zu nehmen. Bei knapp 30 Kontrollen von Gruppen oder Einzelpersonen stellten sie diverse Waffen sicher und überführten drei Drogendealer.

Auf dem Jahnplatz kontrollierten die Beamten am Mittwochnachmittag, 30.04.2025, einen 27-jährigen Bielefelder und fanden ein Einhandmesser mit feststellbarer Klinge in seiner Jackentasche. Die Beamten stellten das Messer sicher und verfassten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

So auch bei einem 40-jährigen Bielefelder, der zwei PTB-Waffen mit sich führte. Er besaß zwar einen kleinen Waffenschein, hatte ihn jedoch nicht dabei.

Als die Beamten den Bereich der "Tüte" bestreiften, ergriffen zwei Personen augenblicklich die Flucht. Die Polizisten verfolgten das Duo, das über eine Grünfläche flüchtete, dann über die Herforder Straße bis in ein Lokal lief. Die Frau versteckte sich in den Toilettenräumen der Kneipe, wo sie von einer Beamtin gestellt wurde. Bei der Durchsuchung der polizeibekannten 28-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit, fand die Beamtin einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem nahmen die Polizisten ihren 17-jährigen Komplizen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit fest. Bei ihm fanden sie ebenfalls Bargeld und 33 Bubbles Kokain in einer Zigarettenschachtel. Ihnen wird vorgeworfen, gemeinschaftlich Handel mit Kokain zu betreiben. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Für beide galt bereits ein Aufenthaltsverbot für die Bielefelder Innenstadt.

Zwei weitere Personen mussten die Beamten an der "Tüte" voneinander trennen. Sie nahmen die beiden Männer, einen 44-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück und einen 29-Jährigen aus Borholzhausen, in Gewahrsam, weil sie sich gegenseitig geschlagen hatten und sich nicht beruhigen ließen.

Am 1. Mai setzten die Beamten ihre Kontrollmaßnahmen fort.

An der "Tüte" entdeckten sie zwei bekannte Personen aus der Drogenszene in einem geparkten Ford Mustang. Die 39-Jährige und der 47-Jährige, beide ohne festen Wohnsitz, standen bereits im Verdacht, den Wagen regelmäßig zu fahren, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hart drogenabhängig sind. Während die Beamten an den Wagen herantragen, konsumierte eine weitere Insassin, eine 42-jährige ohne festen Wohnsitz, auf dem Beifahrersitz eine weißliche Substanz, vermutlich Koks. Im Kofferraum befand sich Einbruchswerkzeug. Die Beamten stellten den Wagen zur Abwehr möglicher Gefahren sicher.

Am Kesselbrink erwischten sie einen 28-jährigen Drogendealer mit algerischer Staatsangehörigkeit. Außerdem stoppten sie einen 16-Jährigen, der mit einem gestohlenen E-Scooter unterwegs war.

Original-Content von: Polizei Bielefeld