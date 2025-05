Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht ohne Beleuchtung vor der Polizei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle- Ein PKW-Fahrer flüchtete am Samstag, 03.05.2025, über den OWD vor der Polizei. Er war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Nach der Beendigung einer Verkehrskontrolle am Adenauerplatz stiegen Polizisten gegen 02:00 Uhr in ihren Streifenwagen. In diesem Moment fuhr ein Nissan Qashqai ohne eingeschaltete Beleuchtung an dem Streifenwagen vorbei in Richtung Ostwestfalendamm. Die Beamten folgten dem PKW und setzten sich mit dem Streifenwagen auf dem Ostwestfalendamm mit dem eingeschalteten Signal "Bitte Folgen" vor das Fahrzeug. Zunächst verlangsamte der Nissan-Fahrer die Fahrt und folgte dem Polizeifahrzeug auf die Ausfahrtspur der Ausfahrt Quelle. Kurz vor Ende der Ausfahrt fuhr der Fahrer jedoch über die markierte Sperrflache zurück auf den OWD und beschleunigte auf circa 180 km/h.

Die Polizeibeamten folgten dem Flüchtenden über die Ausfahrt Südring auf die Gütersloher Straße stadteinwärts. Die Flucht ging weiter mit ungefähr 70 km/h über die Sommerstraße und circa 144 km/h über die Brockhagener Straße bis zur Umlostraße, wo es den Polizisten gelang, das Fahrzeug zu stoppen.

Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer aus Bielefeld nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Strafverfahren wurde auch wegen grob verkehrswidrigem und rücksichtlosem Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell