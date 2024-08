Polizeipräsidium Ulm

Zwischen Samstag und Montag brach in Süßen ein Unbekannter in eine Firma ein.

Zwischen Samstag 00.00 Uhr und Montag 6 Uhr gelangte ein Unbekannter in eine Firma in der Siemensstraße. Der Einbrecher verschaffte sich über die Balkontür Zugang in das Gebäude. Im Innern durchsuchte er sämtliche Räume. Aus einem Raum stahl er einen Laptop. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Der Polizeiposten Süßen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 07162/939343 entgegen.

