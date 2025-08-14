PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) um 9.35 Uhr kontrollierten Polizisten einen Pkw am August-Wessing-Damm in Warendorf. Der Fahrer (ein 39-jähriger Warendorfer) war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 39-Jährigen ein.

