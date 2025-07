POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2507017

Polizei Mettmann

Velbert / Ratingen / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Donnerstag, 3. Juli 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk an der Hauptstraße in Velbert-Langenberg. Gegen 03:40 Uhr wurde ein aufmerksamer Anwohner von Geräuschen aus dem Hausflur geweckt. Er stellte fest, dass eine Personaltür zu einem Kiosk im Erdgeschoss, die sich im Hausflur des Mehrfamilienhauses befindet, gewaltsam geöffnet worden war. Der Einbrecher hatte den Verkaufsraum im Kiosk durchsucht und war anschließend mitsamt seiner Tatbeute in Richtung Mühlenstraße geflohen. Der Zeuge alarmierte folgerichtig die Polizei.

Der flüchtige Einbrecher konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizistinnen und Polizisten im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Auf der Mühlenstraße konnte jedoch Tatbeute, Zigarettenschachteln im Wert von mehr als 800 Euro, aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Einbrecher soll eine lange dunkle Hose und ein dunkles Oberteil mit Kapuze getragen haben. Zudem führte er einen Rucksack mit.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt, der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Donnerstag, 3. Juli 2025, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Konditorei auf der Brunostraße in Ratingen. Gegen 1 Uhr wurde ein Anwohner von auffälligen Geräuschen geweckt. Er bemerkte zwei Jugendliche, die augenscheinlich versuchten, die Glasschiebetür einer Konditorei im Erdgeschoss gewaltsam aufzubrechen. Der Zeuge alarmierte folgerichtig die Polizei. Das Duo floh noch vor dem Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten in unbekannte Richtung. An der Glasschiebetür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Jugendlichen sollen circa 20 Jahre alt gewesen sein und waren circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Eine Person soll einen grauen Trainingsanzug und eine helle Cappie getragen haben. Die andere Person soll ein schwarzes T-Shirt und eine helle kurze Hose getragen haben. Sie hatte kurze dunkle Haare, die zu einem "Undercut" geschnitten waren.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit vom 1. Juli 2025 bis zum 2. Juli 2025, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Wintergarten eines Einfamilienhauses an der Baumberger Straße in Langenfeld-Berghausen. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 18 Uhr bis 14:40 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in einen rückwärtig gelegenen Wintergarten ein. Anschließend verließen der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher den Wohnbereich wieder und flohen unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Mittwoch, 2. Juli 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Langenfeld-Wiescheid. Gegen 11:10 Uhr klingelte es an der Haustür eines 71-Jährigen. Als der Senior die Tür öffnete und niemand antraf, verließ er kurz das Haus, um nach dem vermeintlichen Besucher Ausschau zu halten. Erfolglos kehrte er nach wenigen Minuten zurück und traf im Hausflur plötzlich auf eine ihm unbekannte Frau, die vorgab, ein Putzstelle zu suchen. Der Langenfelder forderte die Frau auf, die Wohnräume zu verlassen. Erst später stellt er fest, dass das Schlafzimmer durchsucht worden war und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen wurde. Er alarmierte folgerichtig die Polizei. Im Rahmen erster Ermittlungen konnte ein aufmerksamer Zeuge angetroffen werden, der die Tatverdächtige bereits vor der Tat, gegen 10 Uhr, auf dem Gravenberger Weg beobachtet hatte.

Die Diebin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 40 bis 50 Jahre alt - dicke Statur - lange schwarze Haare - südosteuropäisches Erscheinungsbild - schwarz gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

