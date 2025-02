POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch Lkw auf der B256 - Zeugensuche

Rheinbrohl (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti - Schmierereien. Bisher unbekannte Täter beschmierten in der Hauptstraße in Rheinbrohl eine Hauswand und eine Garage mittels Graffiti. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

