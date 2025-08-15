Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Weißen T-Roc angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) in der Zeit von 13 bis 18 Uhr wurde in Ostbevern an der Bahnhofstraße ein VW T-Roc angefahren und hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell