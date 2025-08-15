PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Weißen T-Roc angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) in der Zeit von 13 bis 18 Uhr wurde in Ostbevern an der Bahnhofstraße ein VW T-Roc angefahren und hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 15:40

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Gaststätte

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Donnerstag (14.08.2025, 04.15 Uhr) in eine Gaststätte an der Dolberger Straße in Ahlen eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Gebäude und zu einer angrenzenden Wohnung. Als er hier durch die erwachte Bewohnerin durch eine geschlossene Tür angesprochen wurde, flüchtete der Unbekannte. Er wird wie folgt beschrieben: Circa 30 bis 50 Jahre alt ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:30

    POL-WAF: Drensteinfurt. Brand in Wohnhaus

    Warendorf (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (14.08.2025) um 4.20 Uhr kam es in Drensteinfurt in der Bauerschaft Ossenbeck an der B 54 zu einem Brand. Das Feuer brach im Erdgeschoss des Hauses aus. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Drensteinfurt löschte das Feuer im ersten Angriff. Durch das Feuer und die Löscharbeiten ist das Haus und ein angrenzendes Gebäude nicht bewohnbar. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren