Polizei Dortmund

POL-DO: Landesweite Schwerpunktkontrolle zur Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs - Auch die Polizei Dortmund kontrollierte

Dortmund (ots)

Lfd.Nr.: 0692

Am 8. August 2025 fanden im Rahmen des landesweiten Schwerpunktkontrolleinsatzes auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund umfangreiche Kontrollen statt. An der Emscherallee und auf dem Autobahnparkplatz "Kleine Herrenthey" an der A 2 in Fahrtrichtung Hannover wurden umfangreiche Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchgeführt. Die Polizei Dortmund wurde dabei von der Stadt Dortmund, der Bezirksregierung Arnsberg, dem Hauptzollamt und dem Technischen Hilfswerk (THW) unterstützt. In diesem Zusammenhang kontrollierten allein 92 Mitarbeitende der Polizei Dortmund, die von weiteren Polizeikräften angrenzender Polizeibehörden unterstützt wurden, an beiden Örtlichkeiten unter anderem den technischen Zustand der Kraftfahrzeuge, die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, mögliche Manipulationen der EG-Fahrtenschreiber, die Sicherung der Ladung sowie Abstands- und Geschwindigkeitsverstöße. Auch den möglichen Alkohol- und Drogenkonsum von Kraftfahrzeugführenden nahmen sie dabei in den Fokus. Alles oft Gründe für schwerste Verkehrsunfälle, nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch in städtischen Bereichen des Landes.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte an den beiden Dortmunder Kontrollorten 661 Fahrzeuge und stellten dabei 402 Verstöße fest. Sie untersagten 14 Fahrerinnen und Fahrern die Weiterfahrt. In 159 Fällen missachteten die Fahrzeugführenden die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit und in 26 Fällen den vorgeschriebenen Mindestabstand. In vier Fällen waren die Fahrzeuge überladen und in 54 Fällen war die Ladung auf oder in den Kraftfahrzeugen nicht ausreichend gesichert. Bei den Kontrollen wurde 30-mal ein Verstoß gegen die Sozialvorschriften festgestellt, weil Fahrerinnen und Fahrer beispielsweise die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten haben. In 14 Fällen wiesen die Fahrzeuge teils nicht unerhebliche technische Mängel auf.

Die Polizei Dortmund führt auch weiterhin in ihrem Zuständigkeitsbereich regelmäßig Kontrollen im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch, um die Verkehrssicherheit zu steigern und Unfälle zu vermeiden. Das Ziel ist dabei: Weniger Verkehrsunfälle mit LKW-Beteiligung und mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell