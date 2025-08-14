Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Gaststätte

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag (14.08.2025, 04.15 Uhr) in eine Gaststätte an der Dolberger Straße in Ahlen eingebrochen.

Über ein Fenster verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Gebäude und zu einer angrenzenden Wohnung. Als er hier durch die erwachte Bewohnerin durch eine geschlossene Tür angesprochen wurde, flüchtete der Unbekannte.

Er wird wie folgt beschrieben: Circa 30 bis 50 Jahre alt und sprach gebrochenes Deutsch. Wer kann Angaben dem Einbruch machen oder hat den Verdächtigen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell