Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Brand in Wohnhaus - Ermittlungen wegen Brandstiftung. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 14.08.2025

Warendorf (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (14.08.2025) um 4.20 Uhr kam es (wie berichtet) in Drensteinfurt in der Bauerschaft Ossenbeck an der B 54 zu einem Brand. Das Feuer brach im Erdgeschoss des Hauses aus.

Die Polizei hat nach näheren Untersuchungen des Brandortes Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet.

Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

https://warendorf.polizei.nrw/presse/drensteinfurt-brand-in-wohnhaus

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell