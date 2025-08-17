PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. E-Scooter-Fahrer flüchtig nach Zusammenstoß in Fußgängerzone

Warendorf (ots)

Am Samstagabend (16.08.2025, 20.30 Uhr) kam es in Warendorf auf der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein unbekannter Jugendlicher fuhr mit seinem E-Scooter und einem Mitfahrer durch die zu diesem Zeitpunkt gut frequentierte Fußgängerzone auf der Münsterstraße in Richtung Krickmarkt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängergruppe. Bei dem Aufprall wurden zwei Fußgängerinnen leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 14-15 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schwarz gekleidet.

Die Fußgängerinnen, eine 61-Jährige aus Ennigerloh und eine 31-Jährige aus Ahlen, begaben sich nach der Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Tel. 02581-941000 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

