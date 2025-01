Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Polizei Osnabrück gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus - Reinigung der Stolpersteine

Osnabrück (ots)

Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz haben heute rund 40 Polizistinnen und Polizisten der Zentralen Polizeidirektion Hannover, stationiert bei der Bereitschaftspolizei Osnabrück, und der Polizeidirektion Osnabrück Stolpersteine in Osnabrück gereinigt. Dabei waren die Polizistinnen und Polizisten in den Stadtteilen Innenstadt, Weststadt, Wüste, Westerberg, Kalkhügel, Schölerberg und Schinkel unterwegs. Die Stolpersteine, die seit 2007 in Osnabrück verlegt werden, erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Jeder der zehn mal zehn Zentimeter großen Messingsteine ist vor den ehemaligen Wohnhäusern der Verfolgten in den Bürgersteig eingelassen und trägt deren Namen sowie Daten zu ihrem Schicksal. "Mit der heutigen Aktion möchten wir nicht nur der Opfer gedenken, sondern auch ein Zeichen dafür setzen, dass Demokratie und Freiheit keine Selbstverständlichkeiten sind. Die Pflege der Stolpersteine soll uns daran erinnern, dass es kontinuierlichen Einsatzes bedarf, um die Werte unserer Gesellschaft zu bewahren", so Jonas Riemann, Organisator und Demokratiepate der Bereitschaftspolizei Osnabrück.

Unter den Polizisten waren auch mehrere Demokratiepatinnen und Demokratiepaten, die in der Polizei eine besondere Rolle spielen. Sie sind qualifizierte Ansprechpersonen für Demokratiearbeit innerhalb der Polizei und setzen sich aktiv für die Stärkung des demokratischen Selbstverständnisses ein. Bis Ende 2024 wurden etwa 170 Patinnen und Paten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Polizei Niedersachsen ausgebildet.

"Durch Aktionen wie die heutige, möchten wir als Polizeidirektion Osnabrück unseren Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für die Bedeutung von Demokratie und Menschenrechten in der Gesellschaft zu stärken", so Malte Hagspihl, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück abschließend.

