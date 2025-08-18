PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Einsatz von Polizei und Rettungskräften nach Unfall, PM Nr 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber in der Morchfeldstraße aufgrund eines Verkehrsunfalls im Einsatz. Zum Unfallhergang sowie zum etwaigen Verletzungsbild kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Für die Unfallaufnahme wurden die Zufahrten Floßwärthstraße sowie Mallaustraße komplett gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

