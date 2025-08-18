POL-MA: Mannheim: Einsatz von Polizei und Rettungskräften nach Unfall, PM Nr 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Sonntagabend in ein Wohnhaus in Dossenheim ein. Der Unbekannte öffnete kurz vor 21 Uhr auf unbekannte Art und Weise ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße und stieg in die Wohnräume ein. Hier ließ er ein Notebook, Modeschmuck und einen Kinderrucksack mitgehen. Anschließend ...

mehr