Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Diebstählen in "Aral" Tankstellen in Saarlouis und Rehlingen-Siersburg

Saarlouis, Rehlingen-Siersburg (ots)

Am 13.08.2025 kam es gegen 04:15 Uhr zu einem Diebstahl von mehreren Flaschen Alkoholika in der "Aral" Tankstelle in Saarlouis. Gegen 05:30 Uhr kam es durch dieselbe Tätergruppierung zu einem weiteren Diebstahl von Alkoholika in der "Aral" Tankstelle in Rehlingen-Siersburg. Die vier-köpfige Tätergruppierung betrat jeweils die "Aral" Tankstellen und begab sich zielgerichtet zur Auslage mit hochprozentigen Alkoholika. Die Täter entnahmen mehrere Flaschen und versteckten diese in bzw. unter der Kleidung und verließen in der Folge die Tankstelle ohne die Ware zu bezahlen. Hierdurch entstand ein Schaden von über 500 EUR. Wer Hinweise zu den Tätern oder einem von ihnen genutzten Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell