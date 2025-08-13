PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Diebstählen in "Aral" Tankstellen in Saarlouis und Rehlingen-Siersburg

Saarlouis, Rehlingen-Siersburg (ots)

Am 13.08.2025 kam es gegen 04:15 Uhr zu einem Diebstahl von mehreren Flaschen Alkoholika in der "Aral" Tankstelle in Saarlouis. Gegen 05:30 Uhr kam es durch dieselbe Tätergruppierung zu einem weiteren Diebstahl von Alkoholika in der "Aral" Tankstelle in Rehlingen-Siersburg. Die vier-köpfige Tätergruppierung betrat jeweils die "Aral" Tankstellen und begab sich zielgerichtet zur Auslage mit hochprozentigen Alkoholika. Die Täter entnahmen mehrere Flaschen und versteckten diese in bzw. unter der Kleidung und verließen in der Folge die Tankstelle ohne die Ware zu bezahlen. Hierdurch entstand ein Schaden von über 500 EUR. Wer Hinweise zu den Tätern oder einem von ihnen genutzten Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- DGL
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 15:50

    POL-SLS: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht in Saarlouis

    66740 Saarlouis (ots) - Bereits am 04.08.2025 kam es gegen 09:00 Uhr in der Helmut-Kohl-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein blauer VW Tiguan fuhr aus Richtung Roden kommend in Richtung Innenstadt, als ein schwarzer Kombi aus Richtung Roden kommend mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt fuhr. Der schwarze Kombi stieß zunächst ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 16:40

    POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen

    66740 Saarlouis (ots) - Seit der vergangenen Nacht aus der elterlichen Wohnung in Fraulautern abgängig ein 15 Jahre altes Mädchen. Sie ist ca. 1,60m groß und schlank, hat dunkelbraune, glatte, lange Haare. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Es ist nicht auszuschließen, dass ihr ein Leid zugestoßen ist. Bei Hinweisen zu einem möglichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren