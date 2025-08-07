POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen
66740 Saarlouis (ots)
Seit der vergangenen Nacht aus der elterlichen Wohnung in Fraulautern abgängig ein 15 Jahre altes Mädchen. Sie ist ca. 1,60m groß und schlank, hat dunkelbraune, glatte, lange Haare. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Es ist nicht auszuschließen, dass ihr ein Leid zugestoßen ist. Bei Hinweisen zu einem möglichen Aufenthaltsort wird gebeten, die Polizei Saarlouis zu kontaktieren.
