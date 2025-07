Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen - ein Beteiligter flüchtig - Polizei bittet um Mithilfe

Wadgassen (ots)

Am 24.07.2025 gegen 11:30 Uhr kam es auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis zwischen den Anschlussstellen Wadgassen und Lisdorf zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen. Die Unfallörtlichkeit befand sich im einspurigen Baustellenbereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch ein vorausfahrendes Fahrzeug stark abgebremst, sodass folgende Fahrzeuge ebenso stark bremsen mussten. Insgesamt wurden sechs darauffolgende Fahrzeug aufeinander aufgeschoben, während das erstmals bremsende Fahrzeug, ein weißer Kleinwagen, seine Fahrt fortsetzte. Durch die Kollisionen wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, die sodann in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Weiter mussten vier der beteiligten Fahrzeuge durch verschiedene Abschleppdienste geborgen werden. Die Vollsperrung der BAB 620 dauerte ca. drei Stunden an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zum weißen Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (068319010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell